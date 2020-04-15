2020-04-15T12:27:15+03:00
Общество

Закрытие доступа на кладбища в Новосибирске из-за коронавируса: до какого числа и почему закрывают

Закрытие доступа на кладбища в Новосибирске из-за коронавируса предложили в мэрии
Анна ПАШАГИНА
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Новосибирцы не смогут попасть на кладбище до 30 числа.Новосибирцы не смогут попасть на кладбище до 30 числа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Закрытие доступа на кладбища в Новосибирске из-за коронавируса вступает в силу с 15 апреля 2020 года. Ограничения введены вплоть до 30 числа. Об этом сообщается в постановлении мэра города Новосибирска Анатолия Локтя.

— Нужно приостановить посещение гражданами общественных кладбищ города Новосибирска, за исключением участия супругов, близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, в траурных процессиях, — сообщается в постановлении мэра города Новосибирска. — Так же ограничить въезд на общественные кладбища транспортных средств, кроме специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг и транспортных средств коммунального хозяйства.

В постановлении указан список кладбищ, куда временно закрыли доступ:

— «Заельцовское» по адресу: Мочищенское шоссе, 5;

— «Гусинобродское» по адресу: Гусинобродское шоссе, 80;

— «Клещихинское» по адресу: ул. Хилокская 11 а;

— «Инское» по адресу: ул. Твардовского, 1/1; 2

— «Южное» по адресу: ул. Арбузова, 2 г

— «Чемское» по адресу: ул. Молодости, 188 к.1;

— «Северное» по адресу: ул. Новоуральская, 124.

ИСТОЧНИК KP.RU

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