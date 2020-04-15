2020-04-15T09:10:30+03:00
Общество

«Пришлось ломать дверь»: в Новосибирске родители на весь день оставили младенца с четырехлетним ребенком

Детей передали полицейским, а потом госпитализировали
Ульяна ДЖАНКОВА
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Двоих маленьких детей родители оставили на весь день одних дома. Фото: МАССДвоих маленьких детей родители оставили на весь день одних дома. Фото: МАСС
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В Кировском районе Новосибирска в квартире дома по улице Зорге спасателям МАСС пришлось ломать дверь, чтобы вызволить оттуда детей. Они были дома без родителей.

— Сотрудники отдела полиции попросили обеспечить доступ в квартиру. Там находились мальчик возрастом около 4-х лет и девочка грудного возраста. Они переданы полицейским, — сообщили в МАСС.

Как стало известно КП-Новосибирск, дети воспитываются в семье узбеков.

— Они их бросают на весь день одних. Сейчас поместили временно в больницу их, в Мочище. Они по-русски совсем не говорят. Полиция ищет переводчиков для составления административного протокола, — рассказали КП-Новосибирск.

В полиции случай с детьми, которых родители оставили дома одних, пока не прокомментировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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