«Пришлось ломать дверь»: в Новосибирске родители на весь день оставили младенца с четырехлетним ребенком
В Кировском районе Новосибирска в квартире дома по улице Зорге спасателям МАСС пришлось ломать дверь, чтобы вызволить оттуда детей. Они были дома без родителей.
— Сотрудники отдела полиции попросили обеспечить доступ в квартиру. Там находились мальчик возрастом около 4-х лет и девочка грудного возраста. Они переданы полицейским, — сообщили в МАСС.
Как стало известно КП-Новосибирск, дети воспитываются в семье узбеков.
— Они их бросают на весь день одних. Сейчас поместили временно в больницу их, в Мочище. Они по-русски совсем не говорят. Полиция ищет переводчиков для составления административного протокола, — рассказали КП-Новосибирск.
В полиции случай с детьми, которых родители оставили дома одних, пока не прокомментировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU