2020-04-14T18:52:38+03:00
Общество

«Это отстой»: сибирячка показала ужасный маникюр, который ей сделали в салоне

Девушка пожаловалась на мастера в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Тот самый маникюр. Фото: flamp.ru.Тот самый маникюр. Фото: flamp.ru.
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Неприятная история произошла с девушкой, которая решила сделать маникюр в одном из дорогих салонов Новосибирска. О том, чем закончился этот визит к мастеру, сибирячка рассказала в соцсетях.

- Когда я иду к топ-мастеру, я должна получить маникюр уровня «топ», поправьте если я не права, - написала девушка на flamp.ru. - Что не понравилось: с выравниваем что-то не так, раньше такого никогда не было. Ногти разной длины, не значительно, но я вижу, что они разные, это плохо. И по окончанию было сказано, что один ноготь «клюёт», а один нет, и в этом проблема, поэтому разные…. Вы - мастер, скажите мне, что если не исправить, то ногти будут разные, я доплачу за услугу, но получу маникюр без нареканий. Вышла в растерянности, в ней и остаюсь.

Пользователи соцсетей девушку поддержали:

- Это не топ. Выравнивание отстой, да и покрытие неровное!

- Я, конечно, не специалист, но, как клиенту, мне бы такое не понравилось, - пишут комментаторы.

Юристы в подобной истории советуют не спускать ситуацию на тормозах:

- Если услуга была оказана некачественно, клиентка имеет право написать претензию. И если салон не согласиться возместить ущерб, то надо образатьс яв суд, - пояснила юрист Инесса Рябинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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