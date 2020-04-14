«Взялась за оголенные провода»: под Новосибирском от удара током погибла шестилетняя девочка
В Барабинске Новосибирской области произошла трагедия. Там в понедельник, 13 апреля, погибла шестилетняя девочка. Вечером она была в гараже, где взялась за оголенные провода, которые были под напряжением, ее ударило током.
На «скорой» ребенка привезли в больницу, но врачам спасти девочку не удалось, от полученных травм она скончалась. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.
— По факту смерти шестилетней девочки проводится уголовно-процессуальная проверка, — рассказали в ведомстве.
По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU