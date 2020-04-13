«Вот это тусанули»: 81-летняя бабушка зажгла в стиле техно со своей внучкой, пока поливала рассаду
Жительница Новосибирска Маргарита Тимофеева исполнила со своей бабушкой зажигательный танец на балконе. Они присоединились к челленджу, по правилам которого нужно сплясать под песню «Плачу на техно» группы «Хлеб» и записать это на видео. За сутки ролик собрал больше 30 тысяч просмотров.
— Мы тут с бабулей знатно тусанули. Просто захотелось поднять вам настроение. И да, мне 30, а бабуле 81, так и дурачимся, — написала сибирячка на своей странице в Instagram.
По словам Маргариты, ее бабушка выучила танец за три минуты. А снимать все пришлось на экшен-камеру, чтобы был больше захват движений.
— Танцевать я решила с подачи подруги. Пришла в голову идея пригласить бабушку, чтобы разнообразить челлендж, — рассказала КП-Новосиирск Маргарита Тимофеева.
Подписчики оценили такую креативность. Бабушка, танцующая с пластинками и пульверизатором для растений, им понравилась больше всего.
— Бабуля и рассада на подоконнике — это топчик!
— Бабушке вашей крепкого здоровья и долголетия! Какая она молодец!
— Крутые девчонки!
— Я б с вами затусила, —восхитились подписчики в комментариях.
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ИСТОЧНИК KP.RU