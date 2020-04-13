2020-04-13T12:05:38+03:00
Общество

«Вот это тусанули»: 81-летняя бабушка зажгла в стиле техно со своей внучкой, пока поливала рассаду

Ролик за сутки набрал 30 тысяч просмотров
Надежда РЫЖКИНА
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Девушка и ее бабушка станцевали на балконе танец в маске и очках.Девушка и ее бабушка станцевали на балконе танец в маске и очках.
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Жительница Новосибирска Маргарита Тимофеева исполнила со своей бабушкой зажигательный танец на балконе. Они присоединились к челленджу, по правилам которого нужно сплясать под песню «Плачу на техно» группы «Хлеб» и записать это на видео. За сутки ролик собрал больше 30 тысяч просмотров.

— Мы тут с бабулей знатно тусанули. Просто захотелось поднять вам настроение. И да, мне 30, а бабуле 81, так и дурачимся, — написала сибирячка на своей странице в Instagram.

По словам Маргариты, ее бабушка выучила танец за три минуты. А снимать все пришлось на экшен-камеру, чтобы был больше захват движений.

— Танцевать я решила с подачи подруги. Пришла в голову идея пригласить бабушку, чтобы разнообразить челлендж, — рассказала КП-Новосиирск Маргарита Тимофеева.

Подписчики оценили такую креативность. Бабушка, танцующая с пластинками и пульверизатором для растений, им понравилась больше всего.

— Бабуля и рассада на подоконнике — это топчик!

— Бабушке вашей крепкого здоровья и долголетия! Какая она молодец!

— Крутые девчонки!

— Я б с вами затусила, —восхитились подписчики в комментариях.

rita__timrita__tim
Сибирячка устроила танцы на балконе вместе с бабушкой во время самоизоляции
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ИСТОЧНИК KP.RU

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