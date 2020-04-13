2020-04-13T08:33:27+03:00
Общество

Новосибирцев с ОРВИ будут отправлять с работы домой

Об этом заявили в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцев с ОРВИ попросили вызывать врача на дом, а их руководителей отстранять простывших сотрудников от работы.Новосибирцев с ОРВИ попросили вызывать врача на дом, а их руководителей отстранять простывших сотрудников от работы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В понедельник,13 апреля, оперштаб сообщил, что новосибирцы с ОРВИ должны сразу вызвать врача на дом, а работодателям необходимо отстранить сотрудников от работы, если у них повышена температура.

— В целях сдерживания распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, оперштаб региона обращается к жителям области с просьбой проявить сознательность и не выходить из дома без крайней необходимости. При малейших признаках простуды незамедлительно вызвать на дом врача. Не идти самостоятельно в поликлинику и не заниматься самолечением, — обратились к жителям в оперштабе.

Как отмечают в региональном правительстве, принимаемые в Новосибирской области меры уже позволили существенно снизить уровень заболеваемости сезонными ОРВИ, а заболеваемость гриппом сократить до единичных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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