Новосибирцев с ОРВИ будут отправлять с работы домой
В понедельник,13 апреля, оперштаб сообщил, что новосибирцы с ОРВИ должны сразу вызвать врача на дом, а работодателям необходимо отстранить сотрудников от работы, если у них повышена температура.
— В целях сдерживания распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, оперштаб региона обращается к жителям области с просьбой проявить сознательность и не выходить из дома без крайней необходимости. При малейших признаках простуды незамедлительно вызвать на дом врача. Не идти самостоятельно в поликлинику и не заниматься самолечением, — обратились к жителям в оперштабе.
Как отмечают в региональном правительстве, принимаемые в Новосибирской области меры уже позволили существенно снизить уровень заболеваемости сезонными ОРВИ, а заболеваемость гриппом сократить до единичных случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU