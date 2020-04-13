2020-04-13T06:32:37+03:00
Дом. Семья

«Вы бы знали, что они творят»: бывший полицейский предлагает новосибирцам массаж с козами

С животными он готов приехать прямо к вам домой
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк предлагает оздоровиться козьим массажем. Фото: Владимир Притьмов.Сибиряк предлагает оздоровиться козьим массажем. Фото: Владимир Притьмов.
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Сибиряк по имени Владимир Притьмов, в прошлом участковый, предложил поправить здоровье с помощью козьего массажа. Такое объявление он разместил на популярном сайте. Дело в том, что мужчина живет в частном доме, а недавно у его козы родились малыши. Козочки любят резвиться, и ходить по спине хозяина. Мужчине это очень понравилось, и он подумал, почему бы не развлечь так остальных.

Козлятам меньше двух недель, со своим малым весом они приятно топчутся копытцами по спине. Фото: Владимир Притьмов

Козлятам меньше двух недель, со своим малым весом они приятно топчутся копытцами по спине. Фото: Владимир Притьмов

— Я недавно завел козу, у нее родились трое козлят, причем все девочки. Им еще меньше двух недель. Козочки очень активные. Вы бы знали, что они творят, когда голодные! Прыгают на плечи, мочки ушей сосут. Если лечь на живот, они втроем начинают сверху прыгать. Довольно приятные впечатления, а козлята забавные, даже забавнее котят, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск автор объявления Владимир.

Мужчина говорит, что держит козочек в пустой теплице, где они могут вволю бегать. На массаж он готов выезжать с ними в город. Но если люди захотят прийти к нему домой, чтобы пообщаться с животными, то он тоже не против.

Живут козочки в теплице, но сибиряк готов вывозить их из дома. Фото: Владимир Притьмов

Живут козочки в теплице, но сибиряк готов вывозить их из дома. Фото: Владимир Притьмов

— Козочки весят мало, килограмма три-четыре, даже меньше. Поэтому, я уверен, травм нанести никаких не могут, — объясняет Владимир. — Я бы даже хотел, чтобы они были потяжелее. Но готов строительную каску дать, чтобы они голову не задели. Можно даже ко мне обращаться, если просто захочется общения с козами, ребенку или взрослому. Мы же в городе живем, не хватает контактов с природой.

За час массажа или просто времяпрепровождения сибиряк берет 600 рублей. Но уверен, что за эти деньги все получат незабываемые впечатления.

Вот так выглядит массаж козами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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