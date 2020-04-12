2020-04-12T09:20:21+03:00
Общество

Бабушка украла айфон, пока стояла в очереди за справкой о несудимости

Теперь ей грозит штраф до 200 тысяч рублей или 5 лет лишения свободы
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция вычислила пожилую воровку.Полиция вычислила пожилую воровку.Фото: Влад КОМЯКОВ
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История началась больше 2 недель назад, когда 25 марта за помощью к полицейским обратился один из посетителей многофункционального центра в Центральном районе. Мужчина оставил там свой айфон, а когда вернулся, то там его не нашел. Ущерб оказался значительным - 40 тысяч тысяч рублей, правоохранители начали искать виновника случившегося. А когда выяснили, кто это, сами сильно удивились:

- Украла айфон одна из посетительниц центра - 65-летняя жительница Заельцовского района, - рассказывают в ГУ МВД по Новосибирской области. - Она пришла в центр, чтобы получить справку об отсутствии судимости.

Пенсионерка отрицать свою вину не стала и айфон вернула. Теперь ей грозит штраф до 200 тысяч рублей или 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Бабушка украла айфон, пока стояла в очереди за справкой о несудимости
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