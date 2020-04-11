Куклы прошлого века, самовар как у Николая II и монгольские маски: что продают на блошином рынке в Новосибирске
Возле Ленинского рынка в Новосибирске расположилось место, где можно купить всякую всячину. Здесь и самовар из прошлого века, из которого пил чай Николай II, и бронзовый бюст Сталина и даже сметану с молоком — ее ставят прямо на снег.
Фото: Вера Толмачева
Куклы из 70-90-х годов — тоже здесь. Их продает милейшая дама: отмывает, шьет им одежду и выставляет на продажу за 250-500 рублей. Обычно такие раритеты продают за несколько тысяч рублей.
Фото: Вера Толмачева
Древняя монгольская маска — пожалуйста. Такие используются для обряда Цам, богослужения, отгоняющего злых духов. За сколько ее купить — решать покупателю.
Фото: Вера Толмачева
– Италия! Чистая Италия! Всего 130 рублей! — зовет продавец лакированных сапожек. На подошве у них действительно значится столица обувной моды. Но сами сапоги подозрительно похожи на кожзам.
Фото: Вера Толмачева
В столице Сибири найдутся и настоящие грузинские кинжалы, и старинные серебряные украшения. Популярны среди покупателей украшения, сделанные по образцу тех, которые носила царица Грузии Тамара.
Фото: Вера Толмачева
Что еще можно купить на блошином рынке? Графин со стола Людмилы Прокофьевны Калугиной из «Служебного романа» — всего 100 рублей. Потертые чемоданы. Продаются (без документов) даже щенки породы алабай — стоит такой 8 тысяч рублей.
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