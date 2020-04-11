2020-04-11T09:46:10+03:00
Общество

Умер известный академик Владимир Михайлович Титов

Ученый скончался на 87-ом году жизни
Надежда РЫЖКИНА
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Ученый ушел из жизни в 86 лет. Фото: Институт ГидродинамикиУченый ушел из жизни в 86 лет. Фото: Институт Гидродинамики
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В Новосибирске, в возрасте 86 лет, скончался физик, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ Владимир Михайлович Титов. Ученого не стало 10 апреля.

— Не стало выдающегося ученого и организатора науки, одного из создателей Сибирского отделения Российской академии наук и Института Гидродинамики, — сообщили на сайте института.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования семье и коллегам ученого. По его словам, Смерть Владимира Михайловича — большая утрата не только для ученого сообщества, но и всего города.

Владимир Титов работал в Институте гидродинамики с 1958 года, сразу, как только переехал в Новосибирск, а с 1986 по 2004 уже был главой заведения. Он обладал всеми тремя премиями имени своего учителя — Михаила Лаврентьева.

Физика знали не только в России, но и за рубежом. Известная разработка ученого — методы ускорения твердых тел до высоких скоростей. Его результаты в этой области, полученные еще в 60-е годы, остаются рекордными и сейчас, в 21 веке.

Прощание с Владимиром Титовым 12 апреля в 14:00 перед главным корпусом Института гидродинамики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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