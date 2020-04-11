Умер известный академик Владимир Михайлович Титов
В Новосибирске, в возрасте 86 лет, скончался физик, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ Владимир Михайлович Титов. Ученого не стало 10 апреля.
— Не стало выдающегося ученого и организатора науки, одного из создателей Сибирского отделения Российской академии наук и Института Гидродинамики, — сообщили на сайте института.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования семье и коллегам ученого. По его словам, Смерть Владимира Михайловича — большая утрата не только для ученого сообщества, но и всего города.
Владимир Титов работал в Институте гидродинамики с 1958 года, сразу, как только переехал в Новосибирск, а с 1986 по 2004 уже был главой заведения. Он обладал всеми тремя премиями имени своего учителя — Михаила Лаврентьева.
Физика знали не только в России, но и за рубежом. Известная разработка ученого — методы ускорения твердых тел до высоких скоростей. Его результаты в этой области, полученные еще в 60-е годы, остаются рекордными и сейчас, в 21 веке.
Прощание с Владимиром Титовым 12 апреля в 14:00 перед главным корпусом Института гидродинамики.
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