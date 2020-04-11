Водитель на «Тойоте» сбил 72-летнего дедушку в Новосибирске

11 Апр 2020 2020-04-11T07:09:46+03:00

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В Заельцовском районе Новосибирска ночью сбили 72-летнего дедушку. Известно, что на него наехал автомобиль «Тойота Королла» — за рулем машины сидел 28-летний мужчина. Это произошло в пятницу, 10 апреля, в 23:40.

— Водитель автомобиля ехал от площади Калинина в сторону улицы Дачной. Возле дома № 179 по улице Дуси Ковальчук он наехал на пожилого мужчину, который переходил дорогу. Пешеход делал это в неположенном месте. От травм 72-летний пешеход погиб на месте, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку по факту аварии, выясняет обстоятельства и причины происшествия.

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