2020-04-10T06:58:17+03:00
Общество

Главный инфекционист Лариса Позднякова: «Прирост заболевших коронавирусом будет на следующей неделе»

Рассказываем, какой прогноз по распространению инфекции дают врачи
Ульяна ДЖАНКОВА
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Главный инфекционист региона ожидает, что на следующей неделе будет прирост по количеству заболевших коронавирусом.Главный инфекционист региона ожидает, что на следующей неделе будет прирост по количеству заболевших коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 10 апреля, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала о том, когда ждать пика заболевших коронавирусом в регионе.

— Ситуация меняется каждый день, прогнозировать сложно. Мы еще по Москве не достигли пиковых показателей по заболеваемости коронавирусом. Мы не живем от столицы отдельно, у нас очень развиты коммуникации, поэтому мы, конечно, не в том объеме, но прирастаем. У нас следующая неделя будет тоже с приростом, — прокомментировала Лариса Позднякова.

Напомним, в Новосибирской области выявлены 18 заболевших коронавирусом. Восемь пациентов выписаны, они здоровы. Сейчас в инфекционной больнице №1 остаются на лечение 10 пациентов. Один из них в реанимации, он подключен к ИВЛ, его состояние тяжелое, но, по словам врачей, стабильное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Главный инфекционист Лариса Позднякова: «Прирост заболевших коронавирусом будет на следующей неделе»
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