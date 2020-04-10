Главный инфекционист Лариса Позднякова: «Прирост заболевших коронавирусом будет на следующей неделе»

10 Апр 2020 2020-04-10T06:58:17+03:00

Главный инфекционист региона ожидает, что на следующей неделе будет прирост по количеству заболевших коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В пятницу, 10 апреля, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала о том, когда ждать пика заболевших коронавирусом в регионе.

— Ситуация меняется каждый день, прогнозировать сложно. Мы еще по Москве не достигли пиковых показателей по заболеваемости коронавирусом. Мы не живем от столицы отдельно, у нас очень развиты коммуникации, поэтому мы, конечно, не в том объеме, но прирастаем. У нас следующая неделя будет тоже с приростом, — прокомментировала Лариса Позднякова.

Напомним, в Новосибирской области выявлены 18 заболевших коронавирусом. Восемь пациентов выписаны, они здоровы. Сейчас в инфекционной больнице №1 остаются на лечение 10 пациентов. Один из них в реанимации, он подключен к ИВЛ, его состояние тяжелое, но, по словам врачей, стабильное.

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ИСТОЧНИК KP.RU