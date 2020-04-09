Рассказываем, как изменились цены на бензин во время самоизоляции в Новосибирске

9 Апр 2020 2020-04-09T17:51:37+03:00

Как изменились цены на бензин во время самоизоляции в Новосибирске — в нашем материале

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Как изменились цены на бензин во время самоизоляции в Новосибирске — важный вопрос, который волнует автомобилистов. За прошлую неделю стоимость снизилась на дизельное топливо и автомобильный бензин.

— На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,75 до 45,40, — сообщают в пресс-службе Новосибирскстата. — Марки АИ-98 — от 48,50 до 52,05, дизельное топливо — от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.

В Новосибирскстате отметили, что в 2019 году был отмечен рост цен на дизельное топливо за такой же промежуток времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU