Опаснее всего — в Первомайском районе: в Новосибирской области клещи укусили 4 человек

9 Апр 2020 2020-04-09T15:56:54+03:00

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В Новосибирской области активизировались клещи. Паразиты успели укусить четверых сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— Первый укус клеща был зарегистрирован в начале марта на территории Первомайского района. Остальные три произошли уже в апреле, — сообщают в пресс-службе. — Стоит отметить, что один из укусов зафиксирован так же в Первомайском районе. Остальные два в пришлись на Ордынский и Искитимский районы.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в медицинские учреждения было совершено больше 16 тысяч обращений от сибиряков из-за укусов клещей.

— В 2020 году планируется привить против клещевого энцефалита 334 790 человек. На 01.04.2020г. привито 58948 человек, из них 21189 — дети, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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