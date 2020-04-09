У нарушителя самоизоляции угнали Land Cruiser 200 с красивым номером
В Новосибирске похищен автомобиль с завидным номером. Это черная Toyota Land Cruiser 200. Государственный номер: К 777 КВ 54.
По данным МВД, автомобиль находился на территории Заельцовского парка. Примечательно, что исчез он посреди белого дня – в диапазоне с 13.30 до 14.45.
Учитывая место похищения, можно предположить, что владелец автомобиля нарушал режим самоизоляции. Если, конечно, пребывание автовладельца в парке не было связано с исполнением его трудовых обязанностей.
Тех, кто увидит данный автомобиль, просят звонить по номеру полиции: «102».
В Новосибирске пообещали штрафовать нарушителей самоизоляции. Это, действительно, возможно? Разбираемся на радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
ИСТОЧНИК KP.RU