У нарушителя самоизоляции угнали Land Cruiser 200 с красивым номером

9 Апр 2020 2020-04-09T14:19:30+03:00

Похищение произошло во время режима самоизоляции. Фото: МЧС.

Автомобиль, оставленный в Заельцовском парке, исчез посреди белого дня

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В Новосибирске похищен автомобиль с завидным номером. Это черная Toyota Land Cruiser 200. Государственный номер: К 777 КВ 54.

По данным МВД, автомобиль находился на территории Заельцовского парка. Примечательно, что исчез он посреди белого дня – в диапазоне с 13.30 до 14.45.

Учитывая место похищения, можно предположить, что владелец автомобиля нарушал режим самоизоляции. Если, конечно, пребывание автовладельца в парке не было связано с исполнением его трудовых обязанностей.

Тех, кто увидит данный автомобиль, просят звонить по номеру полиции: «102».

В Новосибирске пообещали штрафовать нарушителей самоизоляции. Это, действительно, возможно? Разбираемся на радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU