«По 6 машин каждую ночь»: воры аккумуляторов грабят владельцев авто в поселке под Новосибирском

9 Апр 2020 2020-04-09T13:33:38+03:00

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Жители поселка Светлый под Новосибирском ищут банду воров, которая грабит по шесть машин каждую ночь. Трое неизвестных пинают машины и проверяют сигнализации, а затем разбивают стекла и забирают аккумуляторы. Все происходит в промежутке времени между 5 и 6 часами утра.

Как рассказала КП-Новосибирск сибирячка Ирина Анчугова, первый случай произошел в ночь на 6 апреля. Неизвестные похитили аккумуляторы стоимостью от 5 до 7,5 тысяч рублей. Ситуация повториласm 8 апреля.

— Вызвали полицию из Мошково, они посмотрели камеры. Есть три свидетеля, они рассказали, что орудует группа из трех человек, возможно, не местные. Но наводчики у них из поселка «Светлый». Весь поселок на ушах стоит, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Анчугова.

Местные жители пытались организовать дежурства, но пока бесполезно — известно, что налетчики одеты в черные кофты с капюшонами и скрывают лица под масками. Ирина написала уже обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU