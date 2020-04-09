«По 6 машин каждую ночь»: воры аккумуляторов грабят владельцев авто в поселке под Новосибирском
Жители поселка Светлый под Новосибирском ищут банду воров, которая грабит по шесть машин каждую ночь. Трое неизвестных пинают машины и проверяют сигнализации, а затем разбивают стекла и забирают аккумуляторы. Все происходит в промежутке времени между 5 и 6 часами утра.
Как рассказала КП-Новосибирск сибирячка Ирина Анчугова, первый случай произошел в ночь на 6 апреля. Неизвестные похитили аккумуляторы стоимостью от 5 до 7,5 тысяч рублей. Ситуация повториласm 8 апреля.
— Вызвали полицию из Мошково, они посмотрели камеры. Есть три свидетеля, они рассказали, что орудует группа из трех человек, возможно, не местные. Но наводчики у них из поселка «Светлый». Весь поселок на ушах стоит, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Анчугова.
Местные жители пытались организовать дежурства, но пока бесполезно — известно, что налетчики одеты в черные кофты с капюшонами и скрывают лица под масками. Ирина написала уже обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU