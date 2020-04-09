«Восемь пациентов здоровы»: в Новосибирске выписали еще одного больного коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T12:25:14+03:00

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В четверг, 9 апреля, из инфекционной больницы №1 в Новосибирске выписали еще одного больного коронавирусом. Всего выздоровело 8 новосибирцев. В медучреждении по-прежнему остаются 10 человек.

— Двое из выписанных пациентов перенесли, в том числе пневмонию. Они поправились, у них все хорошо, — отметила главный инфекционист Новосибирска Лариса Позднякова.

Количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области достигло 18. Большая часть зараженных людей прилетели из Европы. Также есть заболевшие среди тех, кто прибыл из Москвы, а еще заразу подцепили те, кто контактировал с носителями инфекции. Только один пациент с коронавирусом никуда не уезжал из Новосибирска и не контактировал с носителями инфекции. Медики ищут от кого мужчине передался коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU