«Восемь пациентов здоровы»: в Новосибирске выписали еще одного больного коронавирусом
В четверг, 9 апреля, из инфекционной больницы №1 в Новосибирске выписали еще одного больного коронавирусом. Всего выздоровело 8 новосибирцев. В медучреждении по-прежнему остаются 10 человек.
— Двое из выписанных пациентов перенесли, в том числе пневмонию. Они поправились, у них все хорошо, — отметила главный инфекционист Новосибирска Лариса Позднякова.
Количество пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области достигло 18. Большая часть зараженных людей прилетели из Европы. Также есть заболевшие среди тех, кто прибыл из Москвы, а еще заразу подцепили те, кто контактировал с носителями инфекции. Только один пациент с коронавирусом никуда не уезжал из Новосибирска и не контактировал с носителями инфекции. Медики ищут от кого мужчине передался коронавирус.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU