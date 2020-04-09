2020-04-09T11:51:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Отменят ли ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: минобразования дало официальный комментарий

Минобразования дало официальный комментарий, отменят ли ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса
Надежда РЫЖКИНА
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Министр образования Новосибирской области рассказал, отменят ли ЕГЭ 2020 из-за коронавируса. Фото: стоп-кадр.Министр образования Новосибирской области рассказал, отменят ли ЕГЭ 2020 из-за коронавируса. Фото: стоп-кадр.
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До 30 апреля в Новосибирске объявлен режим полной самоизоляции и в школах введено дистанционное обучение, многих интересует, отменят ли ЕГЭ 2020 в Новосибирске? В четверг, 9 апреля, областной минобр дал официальный комментарий.

— Могу сказать, что ЕГЭ состоится в полном объеме, и если исходить из того, каким образом оно будет организовано, то уже объявлены даты проведения. 8 и 9 июня — начало, экзамены будут проходить до начала июля, — заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Министр сообщил, что колледжи и вузы также перенесли начало компании по приему документов на более поздний срок.

Напомним, о том, что дата начала ЕГЭ 2020 переносится на 8 июня, стало известно две недели назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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