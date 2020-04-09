2020-04-09T11:56:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Антикризисный план: в Новосибирской области бизнесменам окажут помощь

Губернатор Андрей Травников рассказал о поддержке региональной экономики
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Андрей Травников: "Поддержку получат те организации, которые не уволят людей". Фото: nso.ruАндрей Травников: "Поддержку получат те организации, которые не уволят людей". Фото: nso.ru
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В условиях режима противодействия распространению коронавируса предпринимателям не просто вести свой бизнес в прежних объемах. Для этого создан специальный план:

— Антикризисный план — результат совместных действий коллег из Правительства, представителей бизнеса и промышленности региона. Мы объединили свои знания и усилия и за короткий срок разработали перечень мероприятий. Они поддержат те сферы и отрасли экономики, которые больше всего пострадали в условиях введения ограничений. Уверен, что наши региональные меры дополнят мероприятия по защите экономики, утвержденные на федеральном уровне, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Поддержку в первую очередь получат те организации, которые не уволят людей в сложных экономических условиях. Расширение программ Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Фонда микрофинансирования Новосибирской области уже проработано. До 1 октября действует отсрочка уплаты аренды государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы.

Важный пункт плана — поддержка занятости населения в Новосибирской области. Те, кто сейчас остался без работы, могут пройти профобучение и получить дополнительное образование.

— Я очень рад, что и Президент и губернатор Андрей Травников понимают состояние бизнеса сегодня. Принимаются своевременные меры. Отсрочка платежей на полгода — это адекватная мера. Мы надеемся, что скоро предприниматели смогут приступить к работе, но им, несомненно, необходимо время, чтобы выйти на прежний доход, — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат. — Сейчас есть предложение — разрешить небольшим магазинам, например, цветочным, одежды, обуви, работать с соблюдением всех норм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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