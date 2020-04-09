Клуб рукопашного боя оштрафовали на 50 тысяч рублей за занятия для детей в период самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T10:43:03+03:00

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В Новосибирске наказали клуб рукопашного боя за то, что он продолжал работать несмотря на режим самоизоляции. Руководителя спортшколы теперь необходимо будет заплатить 50 тыся рублей. Так решил железнодорожный районный суд в среду, 8 апреля.

— В помещении спортивного зала осуществлялось обслуживание граждан и оказание услуг по организации занятий по физической культуре и спорту. Постановление не вступило в законную силу, — говорится в сообщении суда.

Напомним, в Новосибисрки ужесточили меры по соблюдению жителями режима самоизоляции. Накануне были оштрафованы трое новосибирцев, нарушивших карантин, они прилетели из других стран и обязаны были быть под наблюдением медиков две недели, но мужчины проигнорировали это требование. Также штраф заплатит парень, гуляющий в парке в трех остановках от своего дома. Еще наказали владельцев кафе, не прекративших свою работу.

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