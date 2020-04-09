Хорошо же сидели: сибирячка украла у подруги сумку с продуктами и деньги
В Венгеровском районе полицейские раскрыли грабеж. Дело было в селе Заречье. Там две молодые женщины сидели вместе выпивали. Но по хорошему дама разойтись не удалось. Одна из них прихватила у подруги сумку с продуктами, а еще и деньги почти шесть тысяч рублей. Сибирячка не стала терпеть подобную выходку от подруги и отправилась в полицию.
— Полицейские установили и задержали подозреваемую — 24-летнюю местную жительницу. Ранее ее уже привлекали за покупку или сбыт имущества, добытого преступным путем. Деньги она потратила на личные нужды, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемую в преступлении отпустили под подписку о невыезде. Проводится расследование.
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