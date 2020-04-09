«Индивидуально разберусь и строго накажу»: Анатолий Локоть запретил отправлять людей в неоплачиваемый отпуск
В четверг, 9 апреля, на часе прессы в онлайн-формате мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с работниками троллейбусного предприятия, которых принудили уйти в неоплачиваемый отпуск.
— Если кто-то из сотрудников желает идти в отпуск, в том число неоплачиваемый, то мы никого не останавливаем. Но «выдавливать» людей силой я строго запрещаю. Я призываю всех обращаться ко мне, если будут такие случаи. Разбираться буду индивидуально и наказывать руководителей строго, — предупредил Анатолий Локоть.
Сейчас, во время нерабочей недели, транспорт работает в режиме выходного дня. Мэр пояснил, что всего в троллейбусном парке работают 492 человека, из них 7 по отчету руководства находятся в неоплачиваемом отпуске.
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ИСТОЧНИК KP.RU