2020-04-09T08:32:55+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников: «Коронавирусом, как ОРВИ переболеют все жители планеты»

Об этом глава региона заявил, комментируя ситуацию с коронавирусом в Новосибирской области
Ульяна ДЖАНКОВА
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Губернатор Андрей Травников. Фото: пресс-служба правительства НСОГубернатор Андрей Травников. Фото: пресс-служба правительства НСО
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В четверг, 9 апреля, губернатор Новосибирской области прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Новосибирской области. Глава региона сообщил о том, что мы сейчас находимся на втором этапе распространения коронавирусной инфекции: первый — завоз из зарубежных стран, второй — из Москвы. Впереди нам предстоит пережить третий этап — распространения коронавируса внутри региона. Также Андрей Травников отметил, что он не сторонник держать людей в обсерваторах. Он заявил, что их нельзя применять массово.

— Коронавирусом, как ОРВИ переболеют все жители планеты, — заявил Андрей Травников на встрече с журналистами.

Напомним, в Новосибирской области всего зафиксировано 18 заболевших коронавирусом. В основном это люди, приехавшие из зарубежных поездок. Из них семеро уже выписаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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