Люди-сканеры: трое сообщников вскрыли 22 чужих автомобиля в Новосибирске

8 Апр 2020 2020-04-08T16:14:49+03:00

Троих мужчин ждет суд за кражи из машин. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Преступники действовали около детских садов и рядом с Бугринской рощей

Изменить размер текста: A A

Трех подельников ждет суд за серию преступлений. Полгода криминальные умельцы вскрывали чужие автомобили и обворовывали салоны. Их главной целью были смартфоны.

Преступники действовали, например, рядом с парком «Бугринская роща» и около детских садов. А проворачивали кражи с помощью сканера, который нейтрализовал сигнализации.

Оперативники выяснили, кто эти трое и установили слежку. Это и помогло поймать их с поличным.

- В мае 2019 года группа лиц задержана на территории Октябрьского района сразу после вскрытия автомобиля и похищения имущества гражданина. В их автомобиле обнаружено сканирующее устройство, - рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Кировского района Ольга Юдина.

Роковым стал 22-й телефон. На его похищении и повязали злоумышленников. Определяя ущерб, следствие подсчитало, что цена украденных телефонов – от 4 до 56 тысяч рублей. Добычу сбывали, преимущественно, в метро. Впереди – суд.

- Обвиняемым грозит наказание до десяти лет лишения свободы, - говорит Ольга Юдина.

ИСТОЧНИК KP.RU