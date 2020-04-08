«Спасала иконка Матронушки» - мама четверняшек рассказала о фобиях во время беременности

8 Апр 2020 2020-04-08T15:14:33+03:00

Марина Стеклова рассказывает о себе и детях в соцсети. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama/

Жительница Новосибирска, которая воспитывает четырех малышей, призналась в страхах, которые сжирали ее изнутри

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Марина Стеклова, которая воспитывает детей-четверняшек, призналась, что ее одолевал ужас. Это происходило во время беременности, но прежде молодая мама не рассказывала подробностей. Теперь открылась.

«Было это чаще всего по ночам, когда страх сжирал меня изнутри, он превращался в огромного коршуна и клевал, клевал, клевал... Сотни самых ужасных мыслей посещали мою беременную голову», - написала Марина на своей странице в Instagram.

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Будущая мама переживала не за себя, а за детей, которых ждала.

«Я примеряла самые страшные исходы ситуации, а потом ревела. Ну не дура ли?! Сама же придумывала и сама же рыдала», - поделилась с подписчиками мама-блогер.

Марина добавляет, что потом научилась «разговаривать со страхами лицом к лицу» и стала мыслить иначе. А также рассказала, что именно поддержало ее. «Спасала пошорканная иконка Матронушки, молитва со слезами на глазах и фраза на повторе «мимо меня, мимо меня, мимо...»», - написала Марина Стеклова.

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ИСТОЧНИК KP.RU