2020-04-08T15:14:33+03:00
Общество

«Спасала иконка Матронушки» - мама четверняшек рассказала о фобиях во время беременности

Жительница Новосибирска, которая воспитывает четырех малышей, призналась в страхах, которые сжирали ее изнутри
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Марина Стеклова рассказывает о себе и детях в соцсети. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama/Марина Стеклова рассказывает о себе и детях в соцсети. Фото: www.instagram.com/marinka_kvadromama/
Изменить размер текста:

Марина Стеклова, которая воспитывает детей-четверняшек, призналась, что ее одолевал ужас. Это происходило во время беременности, но прежде молодая мама не рассказывала подробностей. Теперь открылась.

«Было это чаще всего по ночам, когда страх сжирал меня изнутри, он превращался в огромного коршуна и клевал, клевал, клевал... Сотни самых ужасных мыслей посещали мою беременную голову», - написала Марина на своей странице в Instagram.

«Сначала на УЗИ увидели двух» - мама четверняшек рассказала, как муж встретил новость о демографическом взрыве в семье

00:00
00:00

Будущая мама переживала не за себя, а за детей, которых ждала.

«Я примеряла самые страшные исходы ситуации, а потом ревела. Ну не дура ли?! Сама же придумывала и сама же рыдала», - поделилась с подписчиками мама-блогер.

Марина добавляет, что потом научилась «разговаривать со страхами лицом к лицу» и стала мыслить иначе. А также рассказала, что именно поддержало ее. «Спасала пошорканная иконка Матронушки, молитва со слезами на глазах и фраза на повторе «мимо меня, мимо меня, мимо...»», - написала Марина Стеклова.

«Свекровь поддерживает, мама поверила» - Марина Стеклова рассказала, как стала инстаблогером. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка, у которой родились четверняшки, загадывала близнецов

Когда Марина рассказала мужу о результатах УЗИ, тот сначала не поверил. Семья рада, что у нас разнополые ребятишки: три дочки и сыночек (подробнее).

Новосибирские четверНЯШКИ: близнецам, родившимся в пятницу 13-го, устроили бесплатную фотосессию

Трогательные снимки уже покорили Инстаграм, а в это время молодым родителям пообещали ключи от квартиры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Люди-сканеры: трое сообщников вскрыли 22 чужих автомобиля в Новосибирске
«Спасала иконка Матронушки» - мама четверняшек рассказала о фобиях во время беременности
Сергей Слепцов, которого обвиняли в макании заключенного в унитаз, получил должность в ГУФСИН по Новосибирской области
Правила для беременных в Новосибирске в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
Гаишники вычислили нарушителя карантина: он катался по городу на машине без номеров
В Новосибирске суд оштрафовал и закрыл кафе, которые нарушили режим самоизоляции
«Состояние тяжелое, он в реанимации»: стали известны новые подробности о новосибирце, больном коронавирусом
За сутки в Новосибирской области смогут делать 1300 проб на коронавирус
Поиски сибирячки, пропавшей перед Новым годом, закончились трагедией
«Шарахаются, как от прокаженной»: у сибирячки, прилетевшей из Санкт-Петербурга, врач отказался брать анализы на коронавирус
Пожар в поселке 8 Марта: огонь и взрывы газовых баллонов уничтожили дом
Кто вас может штрафовать? Губернатор перечислил список министерств, чьи сотрудники будут ловить нарушителей самоизоляции
«Телефон забыла в машине попутчика»: в Новосибирске пропала девушка с родимыми пятнами на губе из Иркутской области
В новосибирской прокуратуре разъяснили, нарушаются ли права людей, когда просят их самоизолироваться
«Прятали в сарае»: полицейские нашли 10 килограммов марихуаны
Следователи просят признать невменяемой школьницу, убившую кота Мотю
«Они выздоровели»: пятерых больных с коронавирусом выписывают из больницы
«Один — вернулся из Москвы, второй — никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще двух больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Как он это делает?»: в Новосибирске поймали карманника-виртуоза
Термонаклейки в подарок и советы, как красить яйца, - в новом номере «Комсомолки»
«До школы поплывем на лодке»: в Новосибирске река затопила двор высотки