Сергей Слепцов, которого обвиняли в макании заключенного в унитаз, получил должность в ГУФСИН по Новосибирской области
В среду, 8 апреля, стало известно, что на работу в ГУФСИН по Новосибирской области приняли Сергея Слепцова, который ранее руководил отделом розыска ГУФСИН по Красноярскому краю.
Напомним, после видео с издевательствами над заключенным из ИК-17 в Красноярске Сергея Слепцова обвинили в том, что он макал заключенного в унитаз. Однако доказать, что на кадрах был именно он, не получилось, и в итоге дело закрыли за недоказанностью.
Теперь Сергей Слепцов станет одним из руководителей в ГУФСИН по Новосибирской области:
- Его назначили начальником оперативного управления, - подтвердили КП-Новосибирск в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU