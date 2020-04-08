2020-04-08T13:53:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Правила для беременных в Новосибирске в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности

Рассказываем, где и как проходят обследования при беременности.
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, где и как проходят обследования при беременности.Рассказываем, где и как проходят обследования при беременности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Где и как проходят обследования при беременности — важный вопрос, который волнует сибиряков. Корреспондент КП-Новосибирск выяснила, какие правила действуют для беременных женщин.

— В связи с распространением коронавируса временно прекращаются профилактические медосмотры, включая диспансерные явки и плановые визиты. Все остальные обследования и прием проводятся в обычном режиме. Если есть показания, пациенткам нужно приходить в женскую консультацию. В больницах приняты меры, соблюдается социальная дистанция, проводится дезинфекция. Госпитализация в родильный дом — только на машине «скорой помощи», — рассказали КП-Новосибирск в новосибирской женской консультации № 2.

Напомним, что режим самоизоляции в Новосибирске продлили до 30 апреля. Гражданам рекомендуется держать дистанцию на улицам и не выходить из домов без надобности — за это могут взять штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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