8 Апр 2020 2020-04-08T12:40:45+03:00

За сутки в Новосибирской области смогут делать 1300 проб на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тесты теперь проводят и в научных институтах

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В научных институтах и исследовательских центрах Новосибирска начали проводить тестирование на коронавирус. Определяют инфекцию с помощью тестов, разработанных в «Векторе». Об этом сообщили в Правительстве региона в среду, 8 апреля.

Пробы из больниц начали отправлять в лаборатории институтов еще на прошлой неделе. А недавно к работе подключился Федеральный исследовательский центр ФТМ СО РАН. В его лаборатории можно проводить 700 тестов в сутки.

— Сейчас в Новосибирской области в сумме провели больше 3 тысяч исследований на коронавирус. Все лаборатории, в том числе и Роспотребнадзора, могут делать больше 1300 тестов в сутки. Работа идет стабильно. На следующей неделе планируется делать уже 1600 тестов в день — рассказала заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова.

Помогают делают тесты и медорганизации — «Инвитро», «РЖД-Медицина», областная клиническая больница и инфекционная больница № 1. Скоро к ним присоединится Центр новых медицинских технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU