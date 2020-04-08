2020-04-08T12:14:07+03:00
Общество

Поиски сибирячки, пропавшей перед Новым годом, закончились трагедией

Женщину искали больше трех месяцев
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Сибирячку нашли погибшей 7 апреля. Фото: «Лиза Алерт».Сибирячку нашли погибшей 7 апреля. Фото: «Лиза Алерт».
Изменить размер текста:

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 47-летняя жительница Новосибирска Оксана Поляруш, которая без вести пропала 25 декабря 2019 года, найдена погибшей. Тогда она ушла из дома в черной дубленке и сапогах — и с тех пор не появлялась..

— Поисковый отряд выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибшей и благодарит всех, кто участвовал в поиске и помогал распространять ориентировки, — написали на своей официальной странице «Лиза Алерт».

В ГУ МВД по области подтвердили КП-Новосибирск факт смерти сибирячки.

— Тело женщины действительно было найдено в Новосибирском районе. Смерть носит некриминальный характер. Полицейские и следственный комитет работают на месте, — рассказали в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Состояние тяжелое, он в реанимации»: стали известны новые подробности о новосибирце, больном коронавирусом
За сутки в Новосибирской области смогут делать 1300 проб на коронавирус
Поиски сибирячки, пропавшей перед Новым годом, закончились трагедией
«Шарахаются, как от прокаженной»: у сибирячки, прилетевшей из Санкт-Петербурга, врач отказался брать анализы на коронавирус
Пожар в поселке 8 Марта: огонь и взрывы газовых баллонов уничтожили дом
Кто вас может штрафовать? Губернатор перечислил список министерств, чьи сотрудники будут ловить нарушителей самоизоляции
«Телефон забыла в машине попутчика»: в Новосибирске пропала девушка с родимыми пятнами на губе из Иркутской области
В новосибирской прокуратуре разъяснили, нарушаются ли права людей, когда просят их самоизолироваться
«Прятали в сарае»: полицейские нашли 10 килограммов марихуаны
Следователи просят признать невменяемой школьницу, убившую кота Мотю
«Они выздоровели»: пятерых больных с коронавирусом выписывают из больницы
«Один — вернулся из Москвы, второй — никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще двух больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Как он это делает?»: в Новосибирске поймали карманника-виртуоза
Термонаклейки в подарок и советы, как красить яйца, - в новом номере «Комсомолки»
«До школы поплывем на лодке»: в Новосибирске река затопила двор высотки