Поиски сибирячки, пропавшей перед Новым годом, закончились трагедией

8 Апр 2020 2020-04-08T12:14:07+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 47-летняя жительница Новосибирска Оксана Поляруш, которая без вести пропала 25 декабря 2019 года, найдена погибшей. Тогда она ушла из дома в черной дубленке и сапогах — и с тех пор не появлялась..

— Поисковый отряд выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибшей и благодарит всех, кто участвовал в поиске и помогал распространять ориентировки, — написали на своей официальной странице «Лиза Алерт».

В ГУ МВД по области подтвердили КП-Новосибирск факт смерти сибирячки.

— Тело женщины действительно было найдено в Новосибирском районе. Смерть носит некриминальный характер. Полицейские и следственный комитет работают на месте, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU