2020-04-08T10:41:33+03:00
Происшествия

Пожар в поселке 8 Марта: огонь и взрывы газовых баллонов уничтожили дом

В огне пострадал человек, его отвезли в больницу
Надежда РЫЖКИНА
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В поселке 8 Марта загорелся дом, ветер перебросил огонь на соседние постройки. Фото: пресс-служба МЧСВ поселке 8 Марта загорелся дом, ветер перебросил огонь на соседние постройки. Фото: пресс-служба МЧС
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В среду, 8 апреля в поселке 8 Марта под Новосибирском загорелись два дома и сараи. Об этом сообщили в МЧС. В огне, который уничтожил почти полностью строения во дворе, пострадал хозяин одного из домов.

В пресс-службе МЧС КП-Новосибирск сообщили, что во время тушения огня взорвалось два баллона с газом. Работу пожарным усложнил и сильный ветер, который перебрасывал пламя на другие дома.

—Сообщение о возгорании поступило в 12:45. Пожарные были на месте через 4 минуты. Горел одноэтажный дом, при сильном ветре огонь перекинулся на вторую двухэтажку. Во время ликвидации пожара в доме взорвались два баллона с газом. Взрыва остальных двух баллонов не допустили. Открытое горение ликвидировано в 13:40, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Хозяина дома с ожогами различной степени госпитализировали в ожоговое отделение. Причину и обстоятельства пожара выясняют.

Пожар в поселке 8 Марта. АСТ-54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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