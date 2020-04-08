Пожар в поселке 8 Марта: огонь и взрывы газовых баллонов уничтожили дом
В среду, 8 апреля в поселке 8 Марта под Новосибирском загорелись два дома и сараи. Об этом сообщили в МЧС. В огне, который уничтожил почти полностью строения во дворе, пострадал хозяин одного из домов.
В пресс-службе МЧС КП-Новосибирск сообщили, что во время тушения огня взорвалось два баллона с газом. Работу пожарным усложнил и сильный ветер, который перебрасывал пламя на другие дома.
—Сообщение о возгорании поступило в 12:45. Пожарные были на месте через 4 минуты. Горел одноэтажный дом, при сильном ветре огонь перекинулся на вторую двухэтажку. Во время ликвидации пожара в доме взорвались два баллона с газом. Взрыва остальных двух баллонов не допустили. Открытое горение ликвидировано в 13:40, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Хозяина дома с ожогами различной степени госпитализировали в ожоговое отделение. Причину и обстоятельства пожара выясняют.
Пожар в поселке 8 Марта. АСТ-54
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