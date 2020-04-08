2020-04-08T09:25:31+03:00
Общество

«Телефон забыла в машине попутчика»: в Новосибирске пропала девушка с родимыми пятнами на губе из Иркутской области

Женщину ищут сразу в трех регионах
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области ищут 30-летнюю женщину, приехавшую из Иркутской области. Фото: «Лиза-Алерт»В Новосибирской области ищут 30-летнюю женщину, приехавшую из Иркутской области. Фото: «Лиза-Алерт»
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Поисковый отряд «Лиза-Алерт» ищет пропавшую в Новосибирской области 30-летнюю Марину Григорьевну Иванищевау (Ботвинко). О ней ничего неизвестно с 26 марта.

— Женщина из Иркутской области поехала в Иркутск. Потом, по неизвестной причине, попутным транспортом она отправилась в Новосибирскую область. Удалось пообщаться с водителем автомобиля, в котором ехала пропавшая, там она оставила свой телефон. Он пояснил, что из автомобиля женщина вышла на территории Новосибирской области, и не вернулась в него. Упоминала о том, что планирует, потом ехать в Красноярский край, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Женщину ищут сразу в трех регионах: Иркутской и Новосибирской области и в Красноярском крае.

Особая примета пропавшей женщины — родимые пятна на нижней губе.

Приметы: рост 168 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, ниже плеч, голубые глаза. Предположительно она была одета в красную или темно-синюю куртку, в черные джинсы и черные ботинки с пряжкой сбоку.

Всем кому что-либо известно о местонахождении Марины Григорьевны Иванищевой (Ботвинко), просьба сообщить 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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