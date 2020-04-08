В новосибирской прокуратуре разъяснили, нарушаются ли права людей, когда просят их самоизолироваться

8 Апр 2020 2020-04-08T09:12:08+03:00

Можно ли штрафовать людей, которые вышли на улицу во время самоизоляции? Разъясняет прокуратура. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Также в ведомстве рассказали, могут ли новосибирцев штрафовать за нарушение режима

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В прокуратуре Новосибирской области объяснили, можно ли по закону штрафовать людей, если те нарушили режим самоизоляции. Об этом новосибирцы спорят уже не один день.

Согласно Конституции РФ, в стране могут ограничить выход людей на улицу и въезд транспорта в места, где есть угроза ЧС. Это важно, поскольку так государство защищает безопасность, здоровье и жизнь граждан. Кроме того, эти меры не противоречат федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». Об этом рассказали в областной прокуратуре.

В ведомстве однозначно заявили, что все меры, предпринятые губернатором для борьбы с распространением коронавируса на территории региона, не являются ограничением конституционных прав граждан, поскольку приняты в соответствии с федеральным законодательством и направлены на их защиту.

— Во время эпидемии граждане обязаны исполнять предписания должностных лиц. Все прибывшие в Россию из-за границы должны провести дома в изоляции 14 дней. Так гласит Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта. Это должно выполняться, независимо от желания, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции человека привлекут к административной ответственности. По закону штраф для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100-300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU