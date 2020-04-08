«Прятали в сарае»: полицейские нашли 10 килограммов марихуаны

8 Апр 2020 2020-04-08T08:35:44+03:00

Наркотики нашли у двух жителей из разных сел. Фото: ГУ МВД по НСО.

Наркотики изъяли, а на те, кто их прятал пойдут под суд

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Под Новосибирском в двух разных селах полиция задержала двух новосибирцев, которые у себя во дворе хранили наркотики. Первый — 19-летний парень — живет в селе Шагалово. Во дворе его дома полиция осмотрела баню, туалет и клетки для домашних животных на приусадебном участке. В одной из построек нашли несколько пакетов с марихуаной. Подозреваемый собрал ее сам и втайне употреблял. Всего по мешкам он разложил больше 5 килограммов наркотика.

— Похожий случай произошел в поселке Краснозерское. Там так же в одной из пристроек во дворе хранил наркотики 56-летний мужчина. Он собрал около 4 килограммов дикорастущей конопли, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Обоих мужчин полицейские задержали, а наркотики у них изъяли. В отношении них возбудили уголовное дело. Пока что подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Полиция продолжает расследование.

Коноплю прятали в сарае рядом с домом. Фото: ГУ МВД по НСО.

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