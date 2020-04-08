2020-04-08T07:19:12+03:00
Общество

«Они выздоровели»: пятерых больных с коронавирусом выписывают из больницы

Их анализы показали отрицательный результат
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пятерых больных с коронавирусом выпишут из больницы: они выздоровели.Пятерых больных с коронавирусом выпишут из больницы: они выздоровели.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Из инфекционной больницы №1 в среду, 8 апреля, врачи планируют выписать пятерых новосибирцев, у которых был диагностирован коронавирус. Накануне были сделаны необходимые тесты. Анализы показали отрицательный результат. Об этом сообщили в оперштабе.

— На утро 8 апреля госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтвержденным диагнозом. У 5 из них контрольные тесты отрицательные. Сегодня их выписывают. Напомним, две пациентки были выписаны на прошлой неделе, — рассказали в оперштабе.

Всего в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 13 человек. Из них большая часть женщины, у новосибирских детей коронавирус не обнаружен.

Под медицинским наблюдением находятся 4387 человек. 5514 жителей области снято с наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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