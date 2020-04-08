2020-04-08T06:44:01+03:00
Общество

«Как он это делает?»: в Новосибирске поймали карманника-виртуоза

Он крал ценности у людей, стоявших в очереди, и не боялся, что его заметят
Надежда РЫЖКИНА
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Вор доставал деньги и телефоны, пока стоял в очередях. Фото: стоп-кадрВор доставал деньги и телефоны, пока стоял в очередях. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске в одном из ЖЭУ карманник вытащил у посетителя из сумки почти 12 тысяч рублей. Посетитель тут же обратился в полицию. Произошел этот случай в марте 2020 года, в помещении на улице Аникина. Полицейским удалось задержать вора. Оказалось, он постоянно занимался кражами, притворяясь посетителем.

— Полиция задержала подозреваемого — 41-летнего мужчину, который живет в Первомайском районе. Ранее он был судим за кражи. Установлено, что мужчина заходил в ЖЭУ, почтовые отделения, кафе и другие общественные места и вставал в очередь. Прикрываясь папкой для бумаг, он доставал у людей из карманов одежды и сумок сотовые телефоны и деньги, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Также известно, что в августе 2019 года карманник вышел из тюрьмы. Сейчас подозреваемого отправили под стражу. Расследование продолжается.

Карманник вытаскивал деньги у людей в очередях, прикрываясь папкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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