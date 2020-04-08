«Как он это делает?»: в Новосибирске поймали карманника-виртуоза
В Новосибирске в одном из ЖЭУ карманник вытащил у посетителя из сумки почти 12 тысяч рублей. Посетитель тут же обратился в полицию. Произошел этот случай в марте 2020 года, в помещении на улице Аникина. Полицейским удалось задержать вора. Оказалось, он постоянно занимался кражами, притворяясь посетителем.
— Полиция задержала подозреваемого — 41-летнего мужчину, который живет в Первомайском районе. Ранее он был судим за кражи. Установлено, что мужчина заходил в ЖЭУ, почтовые отделения, кафе и другие общественные места и вставал в очередь. Прикрываясь папкой для бумаг, он доставал у людей из карманов одежды и сумок сотовые телефоны и деньги, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Также известно, что в августе 2019 года карманник вышел из тюрьмы. Сейчас подозреваемого отправили под стражу. Расследование продолжается.
Карманник вытаскивал деньги у людей в очередях, прикрываясь папкой.
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