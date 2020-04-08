2020-04-08T06:32:08+03:00
Общество

Термонаклейки в подарок и советы, как красить яйца, - в новом номере «Комсомолки»

А еще вы найдете на страницах нашей
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Читатели КП-Новосибирск получат бесплатные термонаклейки.Читатели КП-Новосибирск получат бесплатные термонаклейки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Через 11 дней верующие по всему миру будут отмечать Пасху, и Новосибирск, конечно, не станет исключением. И «Комсомольская правда» к празднику приготовила замечательный подарок!

Начнем с того, что в ежедневном номере за 8 апреля собрана масса полезной информации: вы найдете рецепт кулича, советы, как правило красить яйца, и узнаете истинный смысл фразы Христос Воскрес.

А еще в подарок вместе с ежедневным номером вы получите бесплатные термонаклейки, которые помогут вам украсить праздничный стол. Приобрести газету можно в киосках Пресса, на почтовых отделениях и в супермаркетах города и области.

Встречайте праздник вместе с «Комсомолкой»!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Они выздоровели»: пятерых больных с коронавирусом выписывают из больницы
«Один — вернулся из Москвы, второй — никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще двух больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Как он это делает?»: в Новосибирске поймали карманника-виртуоза
Термонаклейки в подарок и советы, как красить яйца, - в новом номере «Комсомолки»
«До школы поплывем на лодке»: в Новосибирске река затопила двор высотки
«На площадке по 20 ребятишек»: сибирячку возмутили родители, чьи дети гуляют на улице при самоизоляции
«Гуляют с собаками, ходят в магазин, ездят на авто»: новосибирцев, нарушивших карантин, оштрафовали на 15 тысяч рублей
«Бегал без поводка»: спасатели вытащили из погреба лабрадора
«У водителя не было прав»: микроавтобус задавил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте
В мэрии рассказали, как поступят с водителем грузовика, испортившим тротуар
«Понадобилось альпинистское снаряжение»: мужчину, провалившегося в рыбацкую лунку, спасли
«Хотел воздухом подышать»: фотограф из Новосибирска снял с высоты ледоход на реке
Список штрафов в Новосибирске в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что
Это оздоровит экономику: юрист предлагает запретить двойное гражданство в Конституции
Сирота при живых родителях: в России выросло количество беспризорников
Самоизолируемся дальше: главный инфекционист Новосибриской области не видит поводов для смягчения режима
За «новость» о том, что коронавирус создали в новосибирском «Векторе», завели уголовное дело
В три смены с перерывом на дезинфекцию: новосибирский завод приступил к работе после длинных выходных
Мошенники наживаются на россиянах, предлагая помощь во время вспышки коронавируса
«Повредил ногу и прихрамывал»: иномарка сбила велосипедиста в центре Новосибирска
Остренькая мода: флористы стали делать букеты с чесноком из-за коронавируса
«Для зрелищности и возбуждения интереса…» - 13 детей пострадало в батутном центре Новосибирска
Бедность, безработица и коронавирус – новосибирцы признаются в своих главных переживаниях
Online-обучение: как учатся школьники в условиях режима повышенной готовности
«Собаки чувствуют»: биолог предложил новый способ поиска коронавируса в Новосибирске