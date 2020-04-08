Термонаклейки в подарок и советы, как красить яйца, - в новом номере «Комсомолки»

8 Апр 2020 2020-04-08T06:32:08+03:00

А еще вы найдете на страницах нашей

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Через 11 дней верующие по всему миру будут отмечать Пасху, и Новосибирск, конечно, не станет исключением. И «Комсомольская правда» к празднику приготовила замечательный подарок!

Начнем с того, что в ежедневном номере за 8 апреля собрана масса полезной информации: вы найдете рецепт кулича, советы, как правило красить яйца, и узнаете истинный смысл фразы Христос Воскрес.

А еще в подарок вместе с ежедневным номером вы получите бесплатные термонаклейки, которые помогут вам украсить праздничный стол. Приобрести газету можно в киосках Пресса, на почтовых отделениях и в супермаркетах города и области.

Встречайте праздник вместе с «Комсомолкой»!

ИСТОЧНИК KP.RU