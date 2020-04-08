«До школы поплывем на лодке»: в Новосибирске река затопила двор высотки

8 Апр 2020 2020-04-08T05:56:53+03:00

Двор дома № 11 на улице Дениса Давыдова выходит прямо на реку. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Люди переходят реку через узкий водопад

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В Новосибирске на границе Дзержинского и Калининского районов разлилась река 1-ая Ельцовка. Выйдя из берегов, она почти полностью перекрыла проход между улицами Дениса Давыдова и Олеко Дундича. Об этом сообщили читатели в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Чтобы пройти, люди перешагивают через место, где река резко сужается, образуя водопад. Вся остальная дорога затоплена. Река протекает между многоэтажками, в нескольких шагах от нее находятся школа, детские сады и магазины. Сами местные жители говорят, что в прошлом году такого сильного разлива не было.

Недалеко от места разлива стоят школы и детские сады. Фото: «2Гис»

— Ужас! А что дальше будет? На лодке переплывать.

— Выглянул в окно, а там — речка.

— Помню, в детстве по весне на плотах там плавали, — написали в комментариях подписчики.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию с 1-ой Ельцовкой и рассказать, как собираются решить проблему.

В новосибирске разлилась река Ельцовка - воду можно обойти только с краю дороги.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU