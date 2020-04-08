«Хотел воздухом подышать»: фотограф из Новосибирска снял с высоты ледоход на реке

8 Апр 2020 2020-04-08T03:01:29+03:00

Новосибирец снял на закате движение льда на реке. Фото: stasrazhev

Сибиряк сделал ролик на закате у Бугринского моста

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Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял с высоты ледоход на реке. Видео он опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме.

— Завораживающее движение льда по реке Иня на закате. Иня — приток Оби, смешивает свои мутные воды с бирюзовой Обской водичкой, — рассказал фотограф. — Видео получилось спонтанным. Поехал вечером подышать свежим воздухом на пляж Сан Сити.

Движение льда по воде завораживает. Фото: stasrazhev

Видео снято на закате. В кадр попал и Бугринский мост. Под ним вода в реке была красивого бирюзового цвета. Фотограф отметил, что на пляже, несмотря на объявленный режим самоизоляции, по-прежнему жарят шашлыки и ловят рыбу.

В объектив фотоаппарата попал Бугринский мост. Фото: stasrazhev

Подписчики сибиряка отметили, что ролик получился восхитительным, а движение льда просто завораживает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/771635" frameborder="0"></iframe> Фотограф из Новосибирска снял с высоты ледоход на реке.

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