«Хотел воздухом подышать»: фотограф из Новосибирска снял с высоты ледоход на реке
Новосибирский фотограф Станислав Ражев снял с высоты ледоход на реке. Видео он опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме.
— Завораживающее движение льда по реке Иня на закате. Иня — приток Оби, смешивает свои мутные воды с бирюзовой Обской водичкой, — рассказал фотограф. — Видео получилось спонтанным. Поехал вечером подышать свежим воздухом на пляж Сан Сити.
Движение льда по воде завораживает. Фото: stasrazhev
Видео снято на закате. В кадр попал и Бугринский мост. Под ним вода в реке была красивого бирюзового цвета. Фотограф отметил, что на пляже, несмотря на объявленный режим самоизоляции, по-прежнему жарят шашлыки и ловят рыбу.
В объектив фотоаппарата попал Бугринский мост. Фото: stasrazhev
Подписчики сибиряка отметили, что ролик получился восхитительным, а движение льда просто завораживает.
Фотограф из Новосибирска снял с высоты ледоход на реке.
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ИСТОЧНИК KP.RU