Это оздоровит экономику: юрист предлагает запретить двойное гражданство в Конституции
Заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что необходимо запретить двойное гражданство в Конституции. Более того, по его мнению, эта норма должна быть включена в кодекс этики государственного гражданского служащего, судьи, прокурора и депутата.
Юрист уверен, что упоминание о том, что депутат, или руководитель-госслужащий не имеет гражданства другой страны необходимо закрепить также в должностных регламентах и контрактах.
- Уверен, что это стало бы дополнительным стимулом повышения уровня доверия к власти и патриотичности у каждого российского гражданина, а также у тех, кто выбрал путь служения России. Ведь совершенно понятно, что российская власть должна трудиться в интересах своей Родины и служить своему народу, — Цитирует Соловьева издание.
Заслуженный юрист России уверен, что такая норма обезопасит Россию от внешнего воздействия и даже будет способствовать оздоровлению национальной экономики.
Колонку юриста опубликовал новостной портал news.ru.
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