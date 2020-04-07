2020-04-07T19:05:39+03:00
Общество

Это оздоровит экономику: юрист предлагает запретить двойное гражданство в Конституции

По мнению заслуженного юриста России Ивана Соловьева, норму о запрете двойного гражданства нужно прописать не только в Конституции
Екатерина ИВАНОВА
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Впишут ли в Конституцию пожелание от юриста?Впишут ли в Конституцию пожелание от юриста?Фото: Олег ЗОЛОТО
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что необходимо запретить двойное гражданство в Конституции. Более того, по его мнению, эта норма должна быть включена в кодекс этики государственного гражданского служащего, судьи, прокурора и депутата.

Юрист уверен, что упоминание о том, что депутат, или руководитель-госслужащий не имеет гражданства другой страны необходимо закрепить также в должностных регламентах и контрактах.

- Уверен, что это стало бы дополнительным стимулом повышения уровня доверия к власти и патриотичности у каждого российского гражданина, а также у тех, кто выбрал путь служения России. Ведь совершенно понятно, что российская власть должна трудиться в интересах своей Родины и служить своему народу, — Цитирует Соловьева издание.

Заслуженный юрист России уверен, что такая норма обезопасит Россию от внешнего воздействия и даже будет способствовать оздоровлению национальной экономики.

Колонку юриста опубликовал новостной портал news.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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