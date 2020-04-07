2020-04-07T19:01:50+03:00
Общество

Сирота при живых родителях: в России выросло количество беспризорников

В 2019 году было выявлено 75,5 тысяч беспризорных детей, и это почти на 7 тысяч больше, чем годом ранее
Екатерина ИВАНОВА
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В России растет число беспризорников.В России растет число беспризорников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщает интернет-портал news.ru со ссылкой на официальную статистку МВД, в прошлом году больше всего беспризорников было в Курганской области (9,7 тысяч), на втором месте Москва (8,2 тысячи), на третьем – Свердловская область (3,6 тысячи). Наиболее благоприятная атмосфера для несовершеннолетних сложилась в Калмыкии (2), республике Алтай (14) и Адыгее (18).

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, рост числа беспризорников связан с деградацией института семьи в России и снижением уровня жизни населения. По ее мнению, об этом свидетельствует также и то, что более 80% воспитанников детских домов – так называемые социальные сироты, то есть дети, которые оказались в специализированных учреждениях при живых родителях.

Общественница полагает, что Курганская область стала лидером антирейтинга из-за своей депрессивности, в Москве же на статистику повлияло большое количество приезжих семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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