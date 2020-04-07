В три смены с перерывом на дезинфекцию: новосибирский завод приступил к работе после длинных выходных
В условиях режима повышенной готовности многие предприятия города Новосибирска были закрыты на прошлой неделе. Но с 6 апреля некоторые из них возобновили свою работу. Губернатор Андрей Травников проверил, как предприятия соблюдают противоэпидемические меры.
Глава региона посетил АО «Сибиар» — это один из крупнейших производителей парфюмерных и косметических средств. Все необходимые противоэпидемические меры на предприятии соблюдены.
— В «Сибиар» созданы все условия для безопасности коллектива. Сейчас Роспотребнадзор загружен проверкой прибывающих в наш регион авиарейсов. Поэтому в рейдах по промышленным предприятиям и строительным организациям участвуют сотрудники министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства строительства Новосибирской области — каждое по своей отрасли. Нет возможности создать такую армию контролеров, которая бы посещала предприятия ежедневно. Но раз в неделю мы будем это делать. Также мы рассчитываем на высокий уровень ответственности со стороны руководителей предприятий. Если выявим нарушения противоэпидемического режима — будем настаивать на временной приостановке деятельности до устранения этих нарушений, — пояснил Губернатор Андрей Травников.
Генеральный директор АО «Сибиар» Виктор Кушнир доложил, что сотрудники ездят на работу на автобусах предприятия, проходят только по спецпропускам через термометрию и процедуру обеззараживания. Все работают в три смены по скользящему графику, а между сменами организован час перерыва для дезинфекции, соблюдаются все правила социального дистанцирования. В частности, в столовую ходят обедать группами по 5-7 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU