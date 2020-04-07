2020-04-07T16:57:36+03:00
Общество

Мошенники наживаются на россиянах, предлагая помощь во время вспышки коронавируса

Они заманивают доверчивых клиентов отсрочками по кредитам и пособиями
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
У полиции к жуликамм, наживающимся на коронавирусе, будет много вопросов.У полиции к жуликамм, наживающимся на коронавирусе, будет много вопросов.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Мошенники дурят россиян, пользуясь непростой ситуацией из-за вспышки коронавируса: об этом сообщает Банк России.

Схем у жуликов две. Первая из - это телефонные звонки клиентам банков: аферисты обещают людям отсрочку платежей по кредитам, пособия и компенсации, а также различную помощь, связанную с эпидемией коронавируса. И потом пытаются выманить данные банковской карты.

Вторая схема - это электронные письма со ссылками на полставные сайты. Причем, чтобы человек поверил, жулики пытаются имитировать стиль оформления известных компаний. И доверчивые клиенты на это клюют.

Как сообщает сайт kp.ru, аферисты могут пркрываться брендом таких организаций, как Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения. И нужно быть внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники наживаются на россиянах, предлагая помощь во время вспышки коронавируса
«Повредил ногу и прихрамывал»: иномарка сбила велосипедиста в центре Новосибирска
Остренькая мода: флористы стали делать букеты с чесноком из-за коронавируса
«Для зрелищности и возбуждения интереса…» - 13 детей пострадало в батутном центре Новосибирска
Бедность, безработица и коронавирус – новосибирцы признаются в своих главных переживаниях
Online-обучение: как учатся школьники в условиях режима повышенной готовности
«Собаки чувствуют»: биолог предложил новый способ поиска коронавируса в Новосибирске
«Давайте дома посидим»: мэр Кольцово написал поэму о самоизоляции
Из-за угрозы коронавируса новосибирские СИЗО продизенфицировали
В Новосибирске гвардейцы поймали хромую воровку в медицинской маске
В Новосибирске иномарка снесла дорожный знак: авария попала на видео
Чуть не ушел под лед: сибиряк сломал ногу посреди Обского водохранилища
Группа ЭПМ запускает мультимедийный проект «Лента памяти», посвященный 75-летию Великой Победы
С историей развития железнодорожного транспорта в Кузбассе теперь можно ознакомиться с помощью виртуального гида
Волонтеры Западно-Сибирской магистрали активно оказывают помощь ветеранам железнодорожных предприятий в период самоизоляции
У новосибирского чиновника, получавшего 46 тысяч рублей в месяц, забрали имущество на 200 миллионов рублей
«Состояние тяжелое, но стабильное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
«Папа носит на спине»: в новосибирском зоопарке родились карликовые обезьянки
Литературный квартирник объединил актеров, зрителей и энергетиков
Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Новосибирске из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится
Пособие на детей в Новосибирске 2020: сколько будут платить, кому продлят выплаты
«Галамарт» запускает масштабный социальный проект: бесплатные наборы с самым необходимым для многодетных семей и пенсионеров
В новосибирской больнице отметили стулья, на которых из-за коронавируса нельзя сидеть
«Права получила месяц назад»: в Новосибирске 19-летняя девушка сбила пешехода
Tele2 поддержит новосибирцев за рубежом
В Новосибирск с начала года завезли лимонов в 20 раз больше, чем в прошлом году
«Ростелеком» зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть во время самоизоляции новосибирцев