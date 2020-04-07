Мошенники наживаются на россиянах, предлагая помощь во время вспышки коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T16:57:36+03:00

У полиции к жуликамм, наживающимся на коронавирусе, будет много вопросов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Они заманивают доверчивых клиентов отсрочками по кредитам и пособиями

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Мошенники дурят россиян, пользуясь непростой ситуацией из-за вспышки коронавируса: об этом сообщает Банк России.

Схем у жуликов две. Первая из - это телефонные звонки клиентам банков: аферисты обещают людям отсрочку платежей по кредитам, пособия и компенсации, а также различную помощь, связанную с эпидемией коронавируса. И потом пытаются выманить данные банковской карты.

Вторая схема - это электронные письма со ссылками на полставные сайты. Причем, чтобы человек поверил, жулики пытаются имитировать стиль оформления известных компаний. И доверчивые клиенты на это клюют.

Как сообщает сайт kp.ru, аферисты могут пркрываться брендом таких организаций, как Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения. И нужно быть внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU