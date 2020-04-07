«Повредил ногу и прихрамывал»: иномарка сбила велосипедиста в центре Новосибирска
Во вторник, 7 апреля, в центре Новосибирска произошла авария: водитель Nissan Primera сбил велосипедиста на Красном проспекте.
- Иномарка ехала с Красного проспекта на улицу Советскую и сбила велосипедиста, который в этот момент начал движение по пешеходному переходу, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
После столкновения владелец авто не пытался скрыться: он остановился и начал помогать пострадавшему велосипедисту.
- Водитель автомобиля погрузил велосипед пострадавшего к себе в багажник. А затем он посадил прихрамывающего велосипедиста к себе в машину, и они уехали, - описывают ситуацию очевидцы.
Теперь во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
Иномарка сбила велосипедиста в центре Новосибирска.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU