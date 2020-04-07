2020-04-07T14:58:38+03:00
Общество

Бедность, безработица и коронавирус – новосибирцы признаются в своих главных переживаниях

30 тысяч человек приняли участие в опросе мэрии: людей больше тревожит потеря дохода, нежели угроза COVID-19
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирцы называют свои главные тревоги.Новосибирцы называют свои главные тревоги.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На сайте новосибирской мэрии продолжается опрос, посвященный проблеме коронавируса. Участники исследования называют свои главные тревоги, связанные с болезнью напрямую и опосредовано.

Если верить статистике данной интернет-страницы, за 4 дня анкету заполнило почти 30 тысяч человек.

70% новосибирцев не имеет сбережений на "чёрный день".Multistreaming with https://restream.io/?ref=vzVo5

37% опрошенных поддерживают действующие меры самоизоляции, 21% - за их ужесточение.

20% заявило, что во время самоизоляции потеряли в зарплате, 16% - временно без содержания, а 6% уволено.

Также участникам опроса предложено назвать их главные беспокойства, причем респонденты могут выбирать по несколько вариантов ответа одновременно. Согласно текущим данным, финансовые проблемы заботят людей больше, нежели возможные неприятности со здоровьем.

Главное опасение новосибирцев – потеря дохода, этот вариант выбрало 45% участников опроса, 41% опасается собственной кредитной неплатежеспособности, 36% боится невозможности содержать семью. При этом массовой эпидемии в городе опасается 31%, а риск собственного заражения – это тревога 25%.

Когда в Новосибирске отменят режим самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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