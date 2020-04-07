Остренькая мода: флористы стали делать букеты с чесноком из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T15:44:09+03:00

У них уже есть первые покупатели

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Новосибирские флористы решили раскрасить серые будни самоизоляции в городе. В продаже появился необычный букет. Он состоит не только из цветов, но и продуктов питания — лимона, чеснока и имбиря. Одних из самых дорогих источников иммунитета на сегодняшний день.

— Спрос на подобные букеты уже есть, многие люди, не имея возможности, видеть и находиться рядом со своими близкими, стараются оказать знаки внимания им, тем более, что в нем сочетается множество элементов и эмоций, — рассказала «КП-Новосибирск» Екатерина, маркетолог студии цветов и декора «Iris».

Каждый элемент букета имеет свой смысл. По словам Екатерины, лимон ассоциируется с весенним солнцем, имбирь — источник иммунитета, а чеснок флористы уже добавили в композицию от себя.

Цена у такого букета — 2500 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU