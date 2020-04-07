2020-04-07T15:44:09+03:00
Общество

Остренькая мода: флористы стали делать букеты с чесноком из-за коронавируса

У них уже есть первые покупатели
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Букет уже пользуется популярностью среди новосибирцев. Фото: .instagram/iris_flowershop/Букет уже пользуется популярностью среди новосибирцев. Фото: .instagram/iris_flowershop/
Изменить размер текста:

Новосибирские флористы решили раскрасить серые будни самоизоляции в городе. В продаже появился необычный букет. Он состоит не только из цветов, но и продуктов питания — лимона, чеснока и имбиря. Одних из самых дорогих источников иммунитета на сегодняшний день.

— Спрос на подобные букеты уже есть, многие люди, не имея возможности, видеть и находиться рядом со своими близкими, стараются оказать знаки внимания им, тем более, что в нем сочетается множество элементов и эмоций, — рассказала «КП-Новосибирск» Екатерина, маркетолог студии цветов и декора «Iris».

Каждый элемент букета имеет свой смысл. По словам Екатерины, лимон ассоциируется с весенним солнцем, имбирь — источник иммунитета, а чеснок флористы уже добавили в композицию от себя.

Цена у такого букета — 2500 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники наживаются на россиянах, предлагая помощь во время вспышки коронавируса
«Повредил ногу и прихрамывал»: иномарка сбила велосипедиста в центре Новосибирска
Остренькая мода: флористы стали делать букеты с чесноком из-за коронавируса
«Для зрелищности и возбуждения интереса…» - 13 детей пострадало в батутном центре Новосибирска
Бедность, безработица и коронавирус – новосибирцы признаются в своих главных переживаниях
Online-обучение: как учатся школьники в условиях режима повышенной готовности
«Собаки чувствуют»: биолог предложил новый способ поиска коронавируса в Новосибирске
«Давайте дома посидим»: мэр Кольцово написал поэму о самоизоляции
Из-за угрозы коронавируса новосибирские СИЗО продизенфицировали
В Новосибирске гвардейцы поймали хромую воровку в медицинской маске
В Новосибирске иномарка снесла дорожный знак: авария попала на видео
Чуть не ушел под лед: сибиряк сломал ногу посреди Обского водохранилища
Группа ЭПМ запускает мультимедийный проект «Лента памяти», посвященный 75-летию Великой Победы
С историей развития железнодорожного транспорта в Кузбассе теперь можно ознакомиться с помощью виртуального гида
Волонтеры Западно-Сибирской магистрали активно оказывают помощь ветеранам железнодорожных предприятий в период самоизоляции
У новосибирского чиновника, получавшего 46 тысяч рублей в месяц, забрали имущество на 200 миллионов рублей
«Состояние тяжелое, но стабильное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
«Папа носит на спине»: в новосибирском зоопарке родились карликовые обезьянки
Литературный квартирник объединил актеров, зрителей и энергетиков
Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Новосибирске из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится
Пособие на детей в Новосибирске 2020: сколько будут платить, кому продлят выплаты
«Галамарт» запускает масштабный социальный проект: бесплатные наборы с самым необходимым для многодетных семей и пенсионеров
В новосибирской больнице отметили стулья, на которых из-за коронавируса нельзя сидеть
«Права получила месяц назад»: в Новосибирске 19-летняя девушка сбила пешехода
Tele2 поддержит новосибирцев за рубежом
В Новосибирск с начала года завезли лимонов в 20 раз больше, чем в прошлом году
«Ростелеком» зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть во время самоизоляции новосибирцев