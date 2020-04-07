Online-обучение: как учатся школьники в условиях режима повышенной готовности

7 Апр 2020 2020-04-07T14:37:06+03:00

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В условиях режима повышенной готовности новосибирские школьники начали учиться дистанционно. Сейчас уже 206 школ перешли на новую форму обучения. 90% школьников имеют необходимые технические условия и успешно осваивают программу. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что это временная мера в сложившихся условиях.

— Важно, чтобы традиционная система обучения и подготовка к поступлению в вузы, техникумы не пострадала. Мы должны качественно организовать учебный процесс. Нерабочие дни продлили до конца апреля, поэтому школы перешли на дистанционное обучение. С 6 апреля в большинстве школ города ребята учатся дистанционно. С 10 апреля на такой режим обучения перейдут коррекционные школы и школы при ГУФСИН. Электронная система работает — качество обучения остается на высоком уровне. Но для того, чтобы ребята смогли вовремя сдать экзамены — ЕГЭ и ОГЭ — нужно возвращаться к классической системе образования, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Дистанционные уроки проходят на различных интернет-платформах — это сетевая дистанционная школа НСО, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Учи.Ру, РЭШ и другие. Технические возможности у ребят разные. Если у школьника нет условий для онлайн-обучения, то тетради с выполненными заданиями раз в неделю передают через классного руководителя. Также ученики могут общаться с педагогом посредством смс-сообщений¸ электронной почты или приложений в смартфоне. А для ребят выпускных классов организовали малые дистанционные группы по подготовке к экзаменам.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов рассказал, что более 170 тысяч школьников перешли на дистанционную систему образования. Новосибирские школы в короткие сроки перестроили учебный процесс, и дети продолжают учиться. Это не только полезный опыт, но и тестирование новых образовательных возможностей.

Кроме того, на совещании приняли решение о разработке своей новосибирской платформы преподавания. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что этот продукт поможет работать не только в критических ситуациях, но и станет следующим технологическим шагом в методике образования.

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