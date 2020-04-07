«Галамарт» запускает масштабный социальный проект: бесплатные наборы с самым необходимым для многодетных семей и пенсионеров

7 Апр 2020 2020-04-07T09:25:16+03:00

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» запустит социальный проект в восьми городах: для многодетных семей и пенсионеров подготовлены бесплатные наборы хозяйственных принадлежностей

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Таким образом сеть поддержит людей, вынужденных сидеть дома в это откровенно непростое время.

Доставка наборов также будет бесплатной - курьерам «Галамарта» помогут государственные волонтеры. Товары доставят до самых дверей квартиры, так что никуда выходить не нужно.

В наборы для пенсионеров входят такие необходимые предметы, как набор губок для мытья посуды, набор салфеток для кухни, комплект полотенец и многое другое. Набор для многодетных семей порадует малышей книгами и раскрасками, пазлами, интерактивными игрушками и другими забавными красочными вещами.

Города, в которых будет проводиться акция: Барнаул, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Каменск-Уральский, Нижний Тагил.