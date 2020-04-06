2020-04-06T10:29:04+03:00
Происшествия

Пьяный полицейский протаранил машины и попытался скрыться: публикуем видео

В полиции заявили, что сотрудника отстранят от службы
Надежда РЫЖКИНА
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Своего нетрезвого коллегу задержали полицейскиеСвоего нетрезвого коллегу задержали полицейские
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В понедельник, в ночь на 6 апреля, в Куйбышеве произошло массовое ДТП. Водитель Toyota Corolla, будучи пьяным за рулем, протаранил несколько машин и попытался скрыться. Последний раз он столкнулся с автомобилем «Инфинити» и только тогда остановился.

Владелец «Инфинити» рассказал в группе «АСТ-54» о том, что произошло. По его словам, «Тойотой» управлял высокопоставленный сотрудник ГИБДД.

— Насколько мне известно, данный автомобиль принадлежит начальнику куйбышевского ГИБДД, да и нетрезвый мужчина за рулём седана был очень на него похож внешне. Парни сказали, что после первого ДТП они попытались его остановить, но он направил на них оружие и начал скрываться, — рассказал подробности читатель.

Тем временем, нетрезвого сотрудника задержали полицейские. В полиции рассказали, что мужчину за нарушение отстранят от должности.

— В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ГУ МВД по области проводится служебная проверка. Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством. А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, —рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП с нетрезвым полицейским произошло в Куйбышеве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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