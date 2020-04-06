Пьяный полицейский протаранил машины и попытался скрыться: публикуем видео
В понедельник, в ночь на 6 апреля, в Куйбышеве произошло массовое ДТП. Водитель Toyota Corolla, будучи пьяным за рулем, протаранил несколько машин и попытался скрыться. Последний раз он столкнулся с автомобилем «Инфинити» и только тогда остановился.
Владелец «Инфинити» рассказал в группе «АСТ-54» о том, что произошло. По его словам, «Тойотой» управлял высокопоставленный сотрудник ГИБДД.
— Насколько мне известно, данный автомобиль принадлежит начальнику куйбышевского ГИБДД, да и нетрезвый мужчина за рулём седана был очень на него похож внешне. Парни сказали, что после первого ДТП они попытались его остановить, но он направил на них оружие и начал скрываться, — рассказал подробности читатель.
Тем временем, нетрезвого сотрудника задержали полицейские. В полиции рассказали, что мужчину за нарушение отстранят от должности.
— В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ГУ МВД по области проводится служебная проверка. Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством. А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, —рассказали в пресс-службе ведомства.
ДТП с нетрезвым полицейским произошло в Куйбышеве.
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ИСТОЧНИК KP.RU