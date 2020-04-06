2020-04-06T03:37:26+03:00
Коронавирус Covid-19

«Жил от зарплаты до зарплаты»: новосибирцы боятся не коронавируса, а остаться без денег

В мэрии города спросили жителей города, каково им в «нерабочие дни»
Надежда РЫЖКИНА
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Большинство новосибирцев боятся, что их накоплений не хватит на месяц самоизоляции.Большинство новосибирцев боятся, что их накоплений не хватит на месяц самоизоляции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Муниципальный портал Новосибирска провел опрос, чтобы узнать, как чувствуют себя сибиряки во время нерабочего месяца. Всего в нем поучаствовали больше 28 тысяч человек. Опрос завершится 17 апреля. Рассказываем о предварительных результатах.

Почти половина опрошенных новосибирцев призналась, что больше коронавируса их пугает то, что они останутся без денег, и нечем будет платить ипотеку.

Почти половина (42%) из опрошенных новосибирцев продолжают работать, 31% отсиживаются дома на выходных, еще 12% ушли в вынужденный отпуск. Но сохранили зарплату в полном объеме только четверти всех опрошенных — при этом у 70% сибиряков нет вообще никаких накоплений на случай кризиса. А те, у кого они есть, признаются, что смогут продержаться без зарплаты всего месяц (61%).

При этом чуть больше трети новосибирцев (38%) уверены в том, что сидеть дома и выходить на улицу только по необходимости — мера абсолютно оправданная. 21% считает, что нужен еще более жесткий карантин. И лишь малая часть людей (9,5%) не видят в предосторожности от вируса никакой нужды.

Большинство новосибирцев (76%) знают, что в городе введены ограничения на время самоизоляции. При этом только половина из них полностью соблюдают меры предосторожности (46%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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