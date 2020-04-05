Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 5 апреля 2020 года: одиннадцатый заболевший «привез» заразу из Москвы
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 5 апреля 2020 года снова выросло: об этом сообщили в областном оперативном штабе
— 26 марта мужчина вернулся в Новосибирск из Москвы. Он почувствовал легкое недомогание 1 апреля. Из симптомов у него было першение в горле и температура, — сообщают в «Оперштабе».
К врачу сибиряк обратился только 3 апреля и его на скорой помощи доставили в инфекционную больницу № 1. У него взяли анализы и мужчина, отказавшись от госпитализации, уехал домой.
— Тест оказался положительным и зараженного сразу же положили в стационар. Жену и взрослую дочку мужчины 4 апреля обследовали врачи. У обеих выявлены признаки ОРВИ. Их так же госпитализировали в инфекционную больницу, — пишут в группе.
Список пассажиров, которые летели с зараженным одним рейсом передали в МВД. Специалисты из Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники ищут их.
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